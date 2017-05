Düker und Klocke neue Fraktionsvorsitzende der Grünen

29.05.2017 Duisburg. Die neue Fraktion der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag geht mit einer Doppelspitze in die nächste Legislaturperiode. Die 14 Abgeordneten wählten am Montag bei einer Klausurtagung in Duisburg Monika Düker und Arndt Klocke zu neuen Fraktionsvorsitzenden, wie ein Sprecher mitteilte. Klocke habe 13 Stimmen erhalten, für Düker hätten neun Abgeordnete gestimmt. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Mehrdad Mostofizadeh war nach der Niederlage der Grünen bei der Landtagswahl nicht mehr für den Chefposten angetreten. Er wurde aber zu einem der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Weitere Fraktionsvize ist Josefine Paul. Zur Parlamentarischen Geschäftsführerin wurde Verena Schäffer gewählt.