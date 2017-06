CDU und FDP wollen keine Studiengebühren in NRW

09.06.2017 Düsseldorf. CDU und FDP wollen keine allgemeinen Studiengebühren an den nordrhein-westfälischen Hochschulen einführen. Das kündigten die Landesvorsitzenden Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) am Freitag nach der fünften Runde der Koalitionsverhandlungen an. Allerdings sollen Studierende aus Nicht-EU-Staaten einen Studienbeitrag von 1500 Euro pro Semester zahlen. Damit werde sich NRW an dem Modell von Baden-Württemberg orientieren.