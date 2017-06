CDU und FDP wollen Windkraft in NRW deutlich einschränken

Windräder drehen sich auf einem Feld in Nordrhein-Westfalen.

13.06.2017 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen soll der Bau von Windkraftanlagen nach dem Willen von CDU und FDP stark eingeschränkt werden. Windräder müssten künftig einen Mindestabstand von 1500 Metern von Siedlungen einhalten, teilten der Generalsekretär der NRW-CDU, Bodo Löttgen, und FDP-Landeschef Christian Linder am Dienstag als ein Ergebnis der siebten Runde der Koalitionsverhandlungen mit. Durch diese Neuregelung werde die für Windkraftanlagen in NRW zur Verfügung stehende Fläche um 80 Prozent reduziert. Für bereits genehmigte, aber noch nicht gebaute Windräder soll der neue Mindestabstand nicht gelten.