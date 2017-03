Nichtraucherschutzgesetz von 2013

Düsseldorf. 2013 trat in NRW das neue Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Nun greift die NRW-Opposition das Thema auf. Wird das Verbot gelockert?

14.03.2017

Die beiden Oppositionsparteien CDU und FDP wollen das von der rot-grünen Landesregierung verhängte Rauchverbot lockern. Eine entsprechende Absichtserklärung steht in den Wahlprogrammen beider Parteien für die Landtagswahl am 14. Mai. Die CDU betont zwar, dass sie für einen "konsequenten Schutz von Nichtrauchern" eintrete.

Weiter heißt es allerdings: "Die von vielen als Bevormundung empfundenen Maßregelungen des von Rot-Grün eingeführten Gesetzes lehnen wir jedoch ab und prüfen Veränderungen, wie sie auch in anderen Bundesländern praktiziert werden." In Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein darf in kleineren Kneipen geraucht werden; abgetrennte Raucherbereiche in größeren Gaststätten oder Discos sind möglich. Grundlage dafür ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2008, wonach es keine Benachteiligung der Kleingastronomie geben dürfe.

CDU-Generalsekretär Bodo Löttgen sagte unserer Redaktion: "Wir sind für einen effektiven und konsequenten Nichtraucherschutz. Die Landesregierung hat jedoch eine bürokratische Regelung eingeführt, die Gastwirte und Gäste gleichermaßen bevormundet." Schließlich hätten 13 Bundesländer einen anderen Weg gefunden. (ga)