CDU und FDP wollen Auflösung von Förderschulen stoppen

23.05.2017 Düsseldorf. CDU und FDP wollen bei einer Regierungsübernahme in Nordrhein-Westfalen unverzüglich die Auflösung von Förderschulen stoppen. "Noch vor den Sommerferien wird es eine Sofortmaßnahme zum Erhalt der Förderschulen geben", sagte der FDP-Landesvorsitzende Christian Lindner am Dienstag nach der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf. CDU und FDP wollten Ausnahmen von der Mindestgröße beschließen, damit auch die 35 auslaufenden Förderschulen erhalten bleiben könnten. Damit solle das klare Signal an die Kommunen gesandt werden, dass das Land sie beim Erhalt der Förderschulen unterstützen wird.

In Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Förderschulen zugunsten des gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit und ohne Behinderung aufgelöst worden. Das hatte bei vielen Eltern und Lehrern Unmut ausgelöst. (dpa)