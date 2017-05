CDU und FDP sondieren Chancen für Schwarz-Gelb in NRW

19.05.2017 Düsseldorf. Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und FDP am Freitag mit einem Sondierungsgespräch über die Bildung einer gemeinsamen Regierung begonnen. Die Landesvorsitzenden Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) wollen am Mittag bei einer Pressekonferenz im Landtag über die Ergebnisse des Treffens berichten.

Die CDU hatte die Landtagswahlen am vergangenen Sonntag gewonnen und könnten zusammen mit den Liberalen die neue Landesregierung bilden. Eine schwarz-gelbe Koalition hätte aber nur eine Stimme Mehrheit im Landtag. Da die SPD eine große Koalition ausgeschlossen hat, gilt Schwarz-Gelb dennoch als die einzig realistische Regierungskonstellation. (dpa)