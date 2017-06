CDU und FDP planen Digitalisierungsoffensive in NRW

06.06.2017 Düsseldorf. CDU und FDP wollen Nordrhein-Westfalen bis 2025 flächendeckend mit schnellen Datenübertragungsnetzen ausstatten. Daran sollen alle Schulen und Gewerbegebiete angeschlossen werden. Das kündigten CDU-Chef Armin Laschet und der FDP-Politiker Andreas Pinkwart am Dienstag nach der dritten Verhandlungsrunde für eine schwarz-gelbe Landesregierung in NRW an. Für das Gigabit-Netzwerk würden etwa sieben Milliarden Euro an Bundes-, Landes- und EU-Mitteln bis 2025 gebraucht, sagte Pinkwart. Auf eine bestimmte Technologie - wie etwa Glasfaser - wollten sich die Verhandlungspartner nicht festlegen. Geplant sei unter anderem auch ein digitales Bürgeramt.