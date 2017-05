CDU und FDP beginnen Koalitionsverhandlungen in NRW

23.05.2017 Düsseldorf. Neun Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und FDP mit Koalitionsverhandlungen begonnen. Die beiden Delegationen trafen sich am Dienstagmittag in einer Jugendherberge am Düsseldorfer Rheinufer. Das schwarz-gelbe Bündnis soll bis zur parlamentarischen Sommerpause Mitte Juli stehen. Es würde im Landtag aber nur eine Mehrheit von einer Stimme haben.

Die Koalitionsverhandlungen werden von einem Team aus jeweils sechs führenden Politikern beider Parteien unter der Leitung der Landesvorsitzenden Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) geführt. Laschet und Lindner wollen nach der Sitzung über die ersten Ergebnisse berichten. (dpa)