CDU beklagt Sicherheitslücken im offenen Strafvollzug

15.03.2017 Düsseldorf. Die CDU-Opposition sieht schwerwiegende Versäumnisse im nordrhein-westfälischen Strafvollzug. Offenbar gebe es in NRW zu schnell Haft-Lockerungen für ungeeignete Strafgefangene, sagte der CDU-Abgeordnete Jens Kamieth am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Landtags. 2016 seien in NRW 270 Häftlinge aus dem offenen Strafvollzug entwichen. In allen anderen Bundesländern zusammen habe es insgesamt nur 93 Fälle gegeben. Kamieth sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung in NRW. Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) verletzte seine Schutzpflichten gegenüber den Bürgern, sagte der CDU-Abgeordnete und forderte eine bessere Ausstattung für Polizei und Justiz. Die SPD sprach dagegen von Schwarzmalerei.