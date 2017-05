CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet hat in Aachen gewählt

14.05.2017 Aachen. Der CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet hat am Sonntag in Aachen seine Stimme zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Begleitet wurde er am Morgen von seiner Frau Susanne und seinen beiden Söhnen. "Es gibt eine reale Chance, dass wir gewinnen können. Und jetzt entscheidet der Wähler", gab sich Laschet nach der Stimmabgabe optimistisch - auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich knapp werde. Samstagabend hatte Laschet nach eigenen Angaben noch Wahlkampf im Aachener Studentenviertel gemacht.

Zur Möglichkeit einer Großen Koalition wollte sich der Politiker nicht äußern, sprach sich aber für eine zügige Regierungsbildung aus. Am Montag müsse die Arbeit für eine Regierung in Nordrhein-Westfalen beginnen. "Dieses Land kann sich nicht monatelang Hängepartien leisten, es stehen wichtige Entscheidungen an", sagte Laschet.

Nach der Stimmabgabe wollte er nach Köln fahren zur Eröffnung der Renovabis-Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa im Dom. (dpa)