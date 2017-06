CDU-Landeschef befürchtet keine Zitterpartie bei MP-Wahl

26.06.2017 Düsseldorf. CDU-Landeschef Armin Laschet befürchtet trotz der kleinstmöglichen Landtagsmehrheit von einer Stimme keine Zitterpartie bei seiner Wahl zum Ministerpräsident an diesem Dienstag. Auf die Frage, ob er mit Blick auf das Abstimmungsdesaster von Heide Simonis in Schleswig-Holstein 2005 Angst vor einem möglichen Abweichler habe, antwortete Laschet am Montag im ARD/ZDF-Morgenmagazin: "Nein, das glaube ich nicht." Es gebe eine riesige Erwartung der Wähler an die Abgeordneten, jetzt loszulegen und umzusetzen. "Wir wollen, das es losgeht. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Mehrheit morgen da ist", sagte er.

Eine Koalition sei nie eine Liebesheirat. Das Wahlergebnis habe diese Möglichkeit von Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen ergeben. CDU und FDP seien am Anfang eher zurückhaltend gewesen. "Aber wenn man dann die Programme angeschaut hat, hat man gesehen, 70/80 Prozent sind in den Kernfragen ähnlich." Man habe dann sachliche Gespräche geführt. Beide blieben eigenständige Parteien, betonte er. "Aber ich denke, dass wir damit fünf Jahre zusammen gute Politik machen können."

Sechs Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen CDU und FDP an diesem Montag ihren Koalitionsvertrag besiegeln. Laschet will sich einen Tag später im Landtag als Nachfolger von Hannelore Kraft (SPD) zum Ministerpräsidenten wählen lassen. (dpa)