Bundespräsident kommt zum Antrittsbesuch nach NRW

20.11.2017 Düsseldorf. Empfänge, Goldene Bücher und immer wieder Hände schütteln: Bundespräsident Steinmeier kommt zum Antrittsbesuch nach NRW. Die Brennpunkte spart er sich für den zweiten Besuchstag auf.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt heute zu seinem Antrittsbesuch nach Nordrhein-Westfalen. Mit seiner Frau Elke Büdenbender besucht er am ersten Tag unter anderem den Landtag in Düsseldorf und den Aachener Dom. Am Dienstag steht dann unter anderem ein Besuch im Duisburger Problemstadtteil Marxloh auf dem Programm. Steinmeier ist im Kreis Lippe aufgewachsen. Im März trat der frühere Bundesaußenminister sein Amt an. Seinen zweiten Amtssitz in Bonn hatte der gelernte Jurist bereits Ende Mai offiziell besucht. (dpa)