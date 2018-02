Bundespräsident holt Antrittsbesuch in NRW nach

28.02.2018 Düsseldorf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier holt Mitte März seinen offiziellen Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen nach. Er hatte die Reise im November verschoben, nachdem in Berlin die Sondierungen von Union, FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition geplatzt waren. Steinmeier komme in Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender am 12. und 13. März nach NRW, teilten das Bundespräsidialamt und die Düsseldorfer Staatskanzlei am Mittwoch mit.

Geplant seien am ersten Tag politische Gespräche in der Landeshauptstadt und ein Besuch der Technischen Hochschule in Aachen. Am zweiten Tag informiere Steinmeier sich über die Situation in Duisburg-Marxloh - einem Viertel mit hohem Ausländeranteil und Integrationsproblemen. In Dortmund besuchen der Bundespräsident und seine Frau das Polizeipräsidium, im sauerländischen Altena mehrere Flüchtlingsfamilien.

Steinmeier kennt NRW bestens - er ist im Kreis Lippe aufgewachsen. Im März vergangenen Jahres hatte der frühere Außenminister sein Amt angetreten. Seinen zweiten Amtssitz in Bonn besuchte der gelernte Jurist bereits Ende Mai 2017. (dpa)