Bundespräsident Steinmeier zu Antrittsbesuch in Bonn

31.05.2017 Bonn. Jeder Bundespräsident hat immer auch noch einen Koffer am Rhein. Deshalb kommt Frank-Walter Steinmeier heute zu seinem Antrittsbesuch nach Bonn.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht heute seinen Antrittsbesuch in Bonn. Dort hat er mit der Villa Hammerschmidt seinen zweiten Dienstsitz. Steinmeier will sich unter anderem ins Goldene Buch der Stadt eintragen und mit Schülern über die repräsentative Demokratie diskutieren. Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck war regelmäßig immer mal wieder ein paar Tage in Bonn. Nach dem Berlin/Bonn-Gesetz soll auch jedes Ministerium einen Dienstsitz sowohl in der Bundeshauptstadt als auch am früheren Regierungssitz am Rhein haben. (dpa)