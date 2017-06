Bundespräsident Steinmeier besucht Köln

24.06.2017 Köln. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute Köln. Er wird sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen, den Dom besichtigen. Am Abend will Steinmeier an einem Festkonzert des "Kölner Männer-Gesang Verein" (KMGV) in der Philhamonie teilnehmen. Der Verein wurde 1842 gegründet. Sein Motto: "Durch das Schöne stets das Gute". Und noch ein anderer Jubilar wird vom Staatsoberhaupt bedacht: der Zentral-Dombau-Verein, der ebenfalls seit 175 Jahren besteht. Er hatte wesentlichen Anteil daran, dass der Kölner Dom im 19. Jahrhundert endlich fertig gebaut wurde. Heute sammelt er Geld für die ständig nötige Instandhaltung.