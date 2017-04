Bundespolitiker heizen CDU-Wahlkampf in Düsseldorf an

22.04.2017 Düsseldorf. Drei Wochen vor der Landtagswahl hat die nordrhein-westfälische CDU am Samstag mit Unterstützung von führenden Bundes- und Landespolitikern die heiße Phase ihres Wahlkampfs eingeläutet. Vor Wählern in Düsseldorf stärkten Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und die hessischen und saarländischen CDU-Landeschefs, Volker Bouffier und Annegret Kramp-Karrenbauer, dem Spitzenkandidaten der Union, Armin Laschet, den Rücken. Sie warfen der amtierenden Regierung von Hannelore Kraft (SPD) Versagen und Negativrekorde vor. Die Aussichten der CDU am 14. Mai die Landtagswahl zu gewinnen, gelten aktuellen Umfragen zufolge als nicht rosig.