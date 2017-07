Bundeskanzlerin Merkel spricht über Soziale Marktwirtschaft

11.07.2017 Essen. Die Bundeskanzlerin wird am Dienstag grundsätzlich: Angela Merkel hält in Essen eine Rede zur sozialen Marktwirtschaft. Was bedeutet "Wohlstand für alle" im 21. Jahrhundert? 2800 geladene Gäste wollen zuhören.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht heute in Essen über die soziale Marktwirtschaft. Auf Einladung des Politischen Forums Ruhr hält sie eine Rede zum Thema "Wohlstand für Alle. Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert". Erwartet werden 2800 geladene Gäste. Vorsitzender des Forums ist der Essener Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner. Der CDU-Politiker ist seit Ende Juni Europa- und Medienminister in der neuen nordrhein-westfälischen Landesregierung. Holthoff-Pförtner hatte das Forum 1990 vor dem Hintergrund einer Debatte um Politik- und Parteienverdrossenheit gegründet. (dpa)