Bundesinnenminister Seehofer kommt zum Katholikentag

12.04.2018 Münster. Horst Seehofer (CSU) hat seine Teilnahme am Katholikentag in Münster zugesagt. Der Bundesinnenminister wird am 10. Mai auf dem Podium zum Thema "Integriert Euch! Wer eigentlich? Und wohin?" sitzen, sagte ein Katholikentags-Sprecher am Donnerstag.

Seehofer hatte Mitte März zum Start der Großen Koalition mit Islam-Äußerungen für Diskussion gesorgt. Der CSU-Politiker hatte in seinem ersten Interview nach der Amtsübernahme in der "Bild" gesagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. (...) Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland."

Nach Angaben des Veranstalters fehlen für den Katholikentag vom 9. bis 13. Mai noch die Zusagen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und weiteren Ministern wie Heiko Maas (SPD, Auswärtiges Amt), Peter Altmaier (CDU, Wirtschaft) und Franziska Giffey (SPD, Familie, Senioren, Frauen und Jugend).

Eine für den 24. April angekündigte Pressekonferenz des Veranstalters zum Sicherheitskonzept des Katholikentages wird auf Anfang Mai verschoben. Ein Sprecher nannte dafür organisatorische Gründe. Das Konzept sollte nach der Amokfahrt am 7. April in Münster mit drei Toten und über 20 Verletzen nochmals auf den Prüfstand gestellt werden. (dpa)