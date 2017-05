Mehr Einbürgerungen in Bonn und Rhein-Sieg-Kreis

Bonn. Im vergangenen Jahr erhielten 27.027 Personen in NRW die deutsche Staatsangehörigkeit. Einen enormen Anstieg gab es bei den britischen Antragstellern - so auch in Bonn.

Im vergangenen Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen 27.027 Personen eingebürgert und erhielten somit die deutsche Staatsangehörigkeit. Das waren 1,7 Prozent mehr als im Jahr 2015, teilte die amtliche Statistikstelle des Landes, Information und Technik NRW (IT.NRW), am Dienstag mit. Zum ersten Mal seit 2012 ist die Gesamtzahl der Einbürgerungen in NRW wieder gestiegen. Damals waren es noch 30.282 Personen. Der höchste Anstieg war bei den Briten zu verzeichnen.

Wie auch in den vergangenen Jahren wechselten die meisten Personen von einer türkischen zur deutschen Staatsangehörigkeit. 2016 waren es 5052 Personen, also über 18 Prozent. Sechs Prozent kamen aus Polen und fast fünf Prozent aus dem Kosovo.

Auffällig bei der nun veröffentlichten Statistik ist allerdings, dass sich die Zahl der aus dem Vereinigten Königreich stammenden Eingebürgerten mehr als verfünffacht hat. 684 Briten kamen 2016 nach NRW. Im Jahr zuvor waren es lediglich 132 Personen. 42 der britischen Neubürger von 2016, also rund sechs Prozent, stellten den Antrag auf eine deutsche Staatsangehörigkeit in Bonn. Davon waren 19 männlich und 23 weiblich, so die Zahlen von IT-NRW. Im Jahr 2015 waren es sieben Briten, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Im Rhein-Sieg-Kreis waren es vergangenes Jahr insgesamt 29 Personen aus dem Vereinigten Königreich. In Köln bekamen 51 Briten, davon 26 Männer, einen Antrag auf Einbürgerung bewilligt.

Brexit als mögliche Ursache

„Wir können die Gründe für den Anstieg nicht mit unseren Zahlen belegen, da wir die entsprechenden Merkmale nicht erfassen. Aber es ist wohl offensichtlich, dass es am Brexit liegen muss“, erklärte eine Sprecherin von IT.NRW auf Anfrage. Deshalb liege auch die Vermutung nahe, dass der Trend so bleibt beziehungsweise noch weiter ansteigen wird.

Das bestätigte auch die Stadt Bonn sowie eine Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises. Letztere teilte auf Anfrage mit, dass bei einem diesjährigen Termin zur Einbürgerung die Zahl der britischen Neubürger schon fast gleichauf mit der aus der Türkei stammenden Personen lag.

Nur vier Personen aus Australien

Etwa ein Viertel der Einbürgerungen war von Personen, die schon zuvor in einem EU-Land lebten. 34 Prozent stammten aus übrigen Staaten in Europa wie dem Kosovo, Russland, der Türkei oder der Ukraine. Eine vorherige asiatische Staatsangehörigkeit besaßen 23 Prozent und eine afrikanische fast 14 Prozent der Neubürger. Nur vier Personen kamen aus Australien.

Fast die Hälfte der 2016 in NRW Eingebürgerten lebte bereits zum Zeitpunkt der Einbürgerung seit mindestens 15 Jahren in Deutschland. Bei 39 Prozent belief sich die Aufenthaltsdauer auf zwischen acht und 14 Jahren.

Mehr als ein Viertel der eingebürgerten Personen war zwischen 30 und 39 Jahren alt. Sie stellten somit den größten Anteil an der Gesamtzahl dar. Darauf folgten die 20- bis 29-Jährigen mit fast 23 Prozent. Weitere rund 17 Prozent waren zwischen zehn und 19 Jahren alt. Damit waren etwa zwei Drittel der gesamten Personen, die 2016 in NRW eine deutsche Staatsbürgerschaft bekamen, zwischen zehn und 39 Jahre alt.