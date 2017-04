Neuerungen in der Landespolitik

Düsseldorf. Der Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (CDU) soll zukünftig Vorschläge zur Bekämpfung von Terror und Einbruchskriminalität machen. Als Sicherheitsexperte in NRW wird Bosbach Kopf einer Regierungskommission.

Von Eva Quadbeck, Thomas Reisener, 20.04.2017

Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (64) soll nach der Landtagswahl die Sicherheitspolitik in NRW neu ausrichten. Nach den Vorstellungen von CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet soll Bosbach künftig als Kopf einer Regierungskommission Vorschläge etwa zur Terror- und Einbruchsbekämpfung sowie zur Eindämmung von Salafismus und organisierter Kriminalität erarbeiten. Das kündigte Laschet gestern gemeinsam mit Bosbach an.

Mit dem aus Talkshows bekannten Spitzenpolitiker aus Bergisch Gladbach holt sich der CDU-Landeschef, der in den Umfragen deutlich hinter der NRW-SPD und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft liegt, einen prominenten CDU-Bundespolitiker an die Seite. Bei einem für die CDU erfolgreichen Wahlausgang soll die Bosbach-Kommission in der Staatskanzlei angesiedelt werden. Landesinnenminister will Bosbach aber nicht werden. Das Gremium solle angesichts einer „desaströsen Sicherheitslage“ nach sieben Jahren Rot-Grün die gesamte Sicherheitsarchitektur des Landes „einer Generalrevision“ unterziehen, sagte Laschet. Bosbach bezeichnete das Leben an Rhein und Ruhr als deutlich unsicherer als in anderen Bundesländern.