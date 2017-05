Bosbach: CDU hat Vertrauen zurückgewonnen

14.05.2017 Berlin. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach führt den Wahlsieg seiner Partei in Nordrhein-Westfalen auch auf Kurskorrekturen in der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zurück. Bosbach sagte am Sonntag im ZDF, der CDU sei es gelungen, damit wie mit den Themen doppelte Staatsbürgerschaft und Leitkultur Vertrauen bei den Wählern zurückzugewinnen. Nach seinem Anteil am Wahlsieg in NRW gefragt, sagte Bosbach: "Der Wahlsieger heißt Armin Laschet."

Die Vereinigung Freiheitlich-konservativer Aufbruch in der Union (FKA) forderte: "Klare Kante, auch bei den Themen Migration und Doppelpass ist für uns auch die notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Bundestagswahl. Der Kurs auch konservative Themen wieder zu bedienen muss aus unserer Sicht daher konsequent fortgesetzt werden." (dpa)