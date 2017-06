Bonner Professor neuer Präsident der Päpstlichen Akademie

21.06.2017 Bonn. Der Bonner Agrarökonom Joachim von Braun ist neuer Präsident der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Er sei für fünf Jahre an die Spitze der traditionsreichen Gelehrtengesellschaft gewählt worden, teilte die Universität Bonn am Mittwoch mit. Von Braun ist Direktor am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn. Er folgt dem Schweizer Biologen und Nobelpreisträger Werner Arber.

"Ich freue mich über die Ernennung durch Papst Franziskus und auf die Zusammenarbeit mit den rund 80 hochkarätigen Wissenschaftlern aus aller Welt", sagte von Braun. "Als besonders wichtige Themen (...) sehe ich den Zusammenhang einerseits von Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unserer Welt sowie auf der anderen Seite die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen."

Die Akademie informiert den Papst über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Unter ihren Mitgliedern waren Geistesgrößen wie Max Planck, Niels Bohr und Otto Hahn. Von Braun (66), geboren in Brakel im Kreis Höxter, ist selbst nicht Katholik, sondern evangelisch. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Ernährung, Armut und Nachhaltigkeit. Dies sind auch wichtige Interessensgebiete von Papst Franziskus. (dpa)