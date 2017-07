Bonn bereitet sich auf riesige Klimakonferenz vor

14.07.2017 Bonn. Die Bundesregierung bereitet sich mit großem Aufwand auf die kommende Weltklimakonferenz in Bonn vor. Die Konferenz vom 6. bis zum 17. November sei eine "riesige logistische Herausforderung", sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Freitag. Größte Aufmerksamkeit bekomme das Thema Sicherheit, gerade auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Zu der Konferenz werden bis zu 25 000 Teilnehmer erwartet, sowohl Regierungsvertreter als auch nicht staatliche Akteure und bis zu 1500 Journalisten.