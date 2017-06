Bodo Löttgen zum Chef der CDU-Landtagsfraktion gewählt

29.06.2017 Düsseldorf. NRW-CDU-Generalsekretär Bodo Löttgen wird in Zukunft die CDU-Fraktion im NRW-Landtag führen. Der 58-jährige wurde am Donnerstag mit 90,9 Prozent der Stimmen zum Fraktionschef gewählt, teilte die CDU-Fraktion in Düsseldorf mitteilte. Löttgen erhielt 60 Ja-Stimmen und sechs Gegenstimmen bei sechs Enthaltungen. Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer ist Matthias Kerkhoff. Der 37-Jährige aus dem Hochsauerlandkreis erhielt 63 Ja-Stimmen bei sieben Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.