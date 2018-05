Bischöfe zum klärenden Gespräch über Eucharistiefeier in Rom

03.05.2018 Rom. Mehrere deutsche Kardinäle und Bischöfe sind nach einem Streit um die Teilnahme von Protestanten an der Kommunion zu einem klärenden Gespräch mit dem Vatikan in Rom eingetroffen. Darunter waren am Donnerstag auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, sowie der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Das Treffen mit einer Delegation des Vatikans sollte gegen 16.00 Uhr beginnen.

Über die Teilnahme in Einzelfällen von Protestanten an der katholischen Eucharistiefeier war es in der Bischofskonferenz zum Bruch gekommen. Mehrere Bischöfe - darunter Woelki - hatten sich in einem Schreiben an den Vatikan gegen eine Entscheidung der Bischöfe im Februar gewandt. Diese sieht vor, dass Ehepaare unterschiedlicher Konfessionen im Einzelfall gemeinsam an Eucharistiefeiern in katholischen Kirchen teilnehmen dürfen.

Mehr als drei Viertel der Bischöfe haben diesem Schritt laut Bischofskonferenz zugestimmt. Die Gruppe um Woelki bezweifelt aber, dass eine nationale Bischofskonferenz einen Beschluss mit solcher Tragweite fassen kann.

Bei dem Gespräch in Rom sind neben Marx und Woelki auch der Magdeburger Bischof Gerhard Feige, der Münsteraner Bischof Felix Genn, der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer und der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, dabei. Vom Vatikan soll unter anderen der Chef der Glaubenskongregation, Francisco Ladaria Ferrer, teilnehmen, ebenso der Ökumene-Chef des Papstes, Kurt Koch. (dpa)