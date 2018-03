Bildungsverband: Studie zur Situation der deutschen Kitas

07.03.2018 Düsseldorf. Wie ist die Lage in den deutschen Kindergärten aus Sicht ihrer Leitungen? Diese Frage haben der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und ein Informationsdienstleister in einer repräsentativen Studie untersuchen lassen. Die Ergebnisse werden heute beim Deutschen Kitaleitungskongress in Düsseldorf vorgestellt.

Dort tauschen sich nach Angaben der Veranstalter über 3000 Teilnehmer und rund 50 Referenten über die Arbeit in den Kitas aus. Unter anderem soll es um die Frage gehen, ob sich die Lage der Kinder in den vergangenen Jahren verbessert hat und inzwischen mehr aus armen Familien in die Kitas kommen. Zum Themenspektrum des Kongresses gehören auch Kinderrechte, Kindergesundheit, Geschlechterrollen, räumliche Gestaltung der Kitas und gute Führung. Der VBE organisiert nach eigenen Angaben bundesweit rund 140 000 Pädagogen in Kindergarten und Schule. (dpa)