Bildungsforscher: Nachhilfe von Lehrern in den Ferien

10.07.2017 Düsseldorf. Schwächere Schüler könnten aus Sicht des Dortmunder Bildungsforschers Prof. Wilfried Bos in den Ferien von Lehrern gefördert werden. Es sollte darüber nachgedacht werden, dies mit einem staatlich finanzierten Sonderbonus für interessierte Lehrer anzubieten, sagte Bos der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Leistungsschwache Kinder ein ganzes Schuljahr wiederholen zu lassen, sei in den meisten Fällen die schlechteste Lösung.

Im vergangenen Jahr mussten in Nordrhein-Westfalen laut amtlicher Schulstatistik über alle Schulformen und -stufen hinweg über 55 000 Betroffene ein Jahr wiederholen. Das sind 2,2 Prozent. Nach Angaben des Bildungsforschers Andreas Schleicher liegt Deutschland mit seinen Ausgaben für Klassenwiederholer im internationalen Vergleich seit Jahren in der Spitzengruppe. (dpa)