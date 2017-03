"Bildung.Weiter denken!": Bildungskongress in Bochum

03.03.2017 Bochum. Was kann Schule für mehr Chancengleichheit tun? Wie müssen Schulen unterstützt werden, damit Inklusion und Integration gelingen? Und wie kann Bildung im Zeitalter der Digitalisierung überhaupt aussehen? Zu solchen Themen kommen Experten in Bochum bei einem Kongress zusammen.

Über die aktuellen Probleme in der Bildungspolitik sprechen heute und morgen in Bochum rund 700 Experten bei einem Kongress. Themen sind etwa Chancengleichheit, Inklusion, Integration und Digitalisierung. Zahlreiche Politiker wollen Reden halten und sich an Diskussionen beteiligen, darunter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) und CDU-NRW-Chef Armin Laschet. Der Bildungskongress steht unter dem Motto "Bildung.Weiter denken!" und findet nach 2005 und 2011 zum dritten Mal statt. Veranstalter sind die Ruhr-Universität Bochum, der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Heute (11.45 Uhr) wollen die Veranstalter außerdem ihre Sicht auf die Schulpolitik in NRW seit 2005 erläutern. Damals hatten sie ein sogenanntes "Bochumer Memorandum" vorgelegt. Es formuliert zehn Ziele für eine bessere Bildung in Nordrhein-Westfalen. (dpa)