Beweisaufnahme im Terrorprozess gegen Sven Lau beendet

12.07.2017 Düsseldorf. Im Terrorprozess gegen den Islamistenführer Sven Lau hat das Gericht die Beweisaufnahme am Mittwoch zum zweiten Mal beendet. In der kommenden Woche sollen am Düsseldorfer Oberlandesgericht erneut die Plädoyers gehalten werden. Verteidiger Mutlu Günal kündigte an, keine weiteren Anträge mehr zu stellen.

Das Gericht hatte die Beweisaufnahme bereits vor mehreren Wochen geschlossen, nach Beweisanträgen im Plädoyer von Günal aber überraschend wieder eröffnet und weitere Prozesstage angesetzt.

Laut Anklage sollen mit Laus Hilfe zwei Islamisten von Deutschland aus in die Reihen der islamistischen Terrorgruppe Jamwa gelangt sein. Lau bestreitet dies nachdrücklich. Ihm wird außerdem vorgeworfen, die Terrormiliz mit Geld und Nachtsichtgeräten unterstützt zu haben. Die Bundesanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft für Lau gefordert, dessen Verteidiger einen Freispruch beantragt. (dpa)