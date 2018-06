Bettina Paust wird Leiterin des Kulturbüros Wuppertal

26.06.2018 Wuppertal. Bettina Paust (56), langjährige Direktorin des niederrheinischen Beuys-Museums Schloss Moyland, wechselt in die Wuppertaler Kultur. Paust werde Leiterin des Kulturbüros der bergischen Stadt. Das teilte der Wuppertaler Kulturdezernent Matthias Nocke am Dienstag mit. Paust wird in ihrer neuen Funktion Einrichtungen der freien Kunst-, Tanz- und Theaterszene in Wuppertal fördern, finanziell unterstützen und beraten. Die promovierte Kunsthistorikerin soll ihr neues Amt im Herbst antreten. Als Leiterin des Kulturbüros wolle sie der kulturellen Entwicklung Wuppertals einen weiteren Schub geben, sagte Paust, die auch Lehrbeauftragte an der Universität Düsseldorf ist.

Dem Wechsel Pausts nach Wuppertal war ein langer Führungsstreit in Moyland vorausgegangen. Die Beuys-Expertin hatte Moyland grundlegend modernisiert und dafür bundesweit Lob bekommen. Jedoch hatte die Stiftung Moyland Pausts bis April 2016 befristeten Sieben-Jahres-Vertrag als Direktorin nicht verlängert, aber auch keine neue Leitung präsentiert. Paust hatte seit 2009 das Museum mit einem einzigartigen Bestand von rund 6000 frühen Arbeiten des Künstlers Joseph Beuys (1921-1986) geleitet. Zuletzt war der Führungsstreit vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf gelandet. Der Posten der künstlerischen Leitung in Moyland ist weiterhin vakant. (dpa)