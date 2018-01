Bekanntgabe Preis des Westfälischen Friedens 2018

17.01.2018 Münster. Alle zwei Jahre geht der Westfälische Friedenspreis an eine internationale Persönlichkeit und eine Jugendorganisation. Die Stifter geben heute die Preisträger für 2018 bekannt. Zu den Vorgängern zählen Könige, Bundeskanzler und Musiker.

Wer erhält 2018 den mit 100 000 Euro dotierten Preis des Westfälischen Friedens? Die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) gibt heute die beiden Preisträger bekannt. Ausgezeichnet werden zum elften Mal eine Persönlichkeit und eine Jugendorganisation, die sich international um den Frieden verdient gemacht haben. Die bisherigen Preisträger sind unter anderen König Abdullah II. von Jordanien, die internationale Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS), Vaclav Havel, Carla Del Ponte, Helmut Kohl, Valéry Giscard d`Estaing, Kofi Annan, Daniel Barenboim, Helmut Schmidt, das West-Eastern Divan-Orchestra, die Sternsinger und die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

Seit der 350-Jahr-Feier des Westfälischen Friedens im Jahr 1998 geht der Preis alle zwei Jahre an eine Persönlichkeit, die sich für die föderale Organisation Europas und die friedliche Versöhnung stark gemacht hat. In der zweiten Kategorie werden Jugendgruppen ausgewählt, die sich um Frieden und Aussöhnung bemühen. Die Preisverleihung ist im Herbst im Historischen Rathaus in Münster. (dpa)