BUND fordert Kohleausstiegsgesetz: Rote Linie für RWE

26.08.2017 Kerpen. Umweltverbände wollen RWE beim Braunkohleabbau die Grenzen aufzeigen - mit einer kilometerlangen Menschenkette am Tagebau Hambach. Sie setzen ein Zeichen für den Kohleausstieg.

Große Umweltverbände haben am Samstag kurz vor Beginn einer Protestaktion einen schnellen Kohleausstieg in Deutschland gefordert. Der Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz, Hubert Weiger, sagte zu einer Menschenkette am rheinischen Braunkohletagebau Hambach, der Klimawandel laufe stärker als erwartet. Die Bemühungen für die Klimaschutzziele müssten verstärkt werden: "Wir brauchen ein Kohleausstiegsgesetz, wir brauchen Strukturmaßnahmen für die Menschen, für die Region, Arbeitsplätze und einen Schub für die Energiewende", forderte Weiger in Kerpen-Manheim. Das Dorf soll von 2023 an für den Tagebau Hambach abgebaggert werden.

"Wir haben mit der Bundesregierung die Erfahrung gemacht, dass der Einstieg in den Kohleausstieg nicht möglich wird." Der Kohleausstieg müsse ganz oben auf der Agenda der nächsten Bundesregierung stehen. Nordrhein-Westfalen dürfe höchstens ein Viertel seiner vorgesehenen Braunkohlemengen abbauen, sonst könne Deutschland seine Verpflichtungen für den Klimaschutz nicht einhalten.

Mit einer Menschenkette fordern auch Greenpeace und Klima-Allianz Deutschland den Kohleausstieg. Tausende Teilnehmer sollten am Tagebau Hambach eine rote Linie für den Energiekonzern RWE ziehen - mit der Botschaft: Bis hierhin und nicht weiter.

Die Menschenkette ist eine von vielen Protestaktionen unterschiedlichster Gruppen, die bis kommenden Dienstag stattfinden sollen. Am Freitag hatten Aktivisten den Tagebaubetrieb mit einzelnen Aktionen gestört. (dpa)