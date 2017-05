BUND: Widerstand wird bei "Pro-Kohle-Koalition" wachsen

16.05.2017 Aachen. Umweltschützer erwarten, dass sich bei einer CDU/FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen noch einmal mehr Menschen am Widerstand gegen die Braunkohle beteiligen. Mit Schwarz-Gelb zeichne sich eine "Pro-Kohle-Koalition" in Düsseldorf ab, sagte der Geschäftsleiter des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Dirk Jansen, am Dienstag der dpa. "Im Parlament wird da nichts zu erreichen sein." Es bleibe der juristische und der politische Widerstand von außen.

Wahrscheinlich werde es leichter, Tausende für Widerstands-Aktionen zu mobilisieren, sagte Jansen. Bei den "Aktionstagen Rheinland" Ende August im Rheinischen Tagebaurevier sind drei Klima-Camps und Protestaktionen von Gruppen aus unterschiedlichen Spektren geplant.

Juristisch will der BUND auch gegen eine drohende Zwangsenteignung am Tagebau Hambach vorgehen, kündigte Jansen an. Schon einmal habe er vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg gehabt. (dpa)