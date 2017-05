Autor Spinnen kritisiert NRW-Wahlkampf

01.05.2017 Münster. Politiker im NRW-Wahlkampf sollten nach Meinung des Schriftstellers Burkhard Spinnen nicht den Eindruck erwecken, nach einem Wahlsieg grundlegende Verbesserungen herbeiführen zu können. In Wahrheit sei ihr Einfluss begrenzt, "insbesondere durch die globalisierte Ökonomie", sagte der in Münster lebende Autor in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das sollten Politiker nicht verschweigen: "Die Wahrheit ist dem Wähler zumutbar." Ein Mittel, um den Spielraum der Politik zu vergrößern, sei ein geeintes Europa: "Leider propagieren hier viele, dass man stärker werde, wenn man sich in seinem Schrebergarten einschließe. Das ist eine fatale Entwicklung."