Unangemeldete Aktion

Demonstranten stehen am Flughafen der Polizei gegenüber.

11.03.2018 DÜSSELDORF. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich türkischen und kurdischen Demonstranten ist es am Sonntag am Flughafen Düsseldorf gekommen. Ob es Verletzte gab, blieb zunächst unklar.

Am Flughafen Düsseldorf ist es am Sonntag zu Auseinandersetzungen zwischen mutmaßlich türkischen und kurdischen Demonstranten gekommen. Das sagte die Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Ob es Verletzte gab, blieb zunächst unklar. Demonstranten hatten sich am Flughafen versammelt, um gegen das Vorrücken der türkischen Armee auf die nordsyrische Stadt Afrin zu protestieren.

Nach Auskunft der Flughafengesellschaft läuft der Flugbetrieb aber weiter. Betroffen von der unangemeldeten Aktion sei ein kleinerer Bereich der Abflugebene, sagte ein Sprecher. Auf der Straßenzufahrt direkt am betroffenen Abflugbereich könnten zwischenzeitlich keine Autos fahren.

Nach ersten Angaben hielten sich am Nachmittag etwa 200 Menschen in dem Flughafen auf, die einer der zwei Gruppen zugerechnet wurden. Wie viele davon an der handgreiflichen Auseinandersetzung beteiligt waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Nach ersten Informationen der Düsseldorfer Polizei haben sich etwa 150 bis 200 Personen offenbar zu einer Demonstration im Abflugbereich versammelt, die aber nicht angemeldet gewesen sei. Ein Teil der Teilnehmer befinde sich vor dem Gebäude, sagte eine Sprecherin. Es seien lautstarke Rufe zu hören. Die Düsseldorfer Polizei sei mit etlichen Einsatzkräften vor Ort. (dpa)