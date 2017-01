Kölner Silvesternacht 2016

Stellte erst kritische Fragen, lobte später aber den Polizeieinsatz in Köln: Grünen-Vorsitzende Simone Peter.

02.01.2017 Berlin. Das Innenministerium lässt erklären, dass die Bundespolizei keine Kontrollen nach ethnischen Kriterien betreibt.

Ein Schlagwort und seine möglichen Folgen: „Racial Profiling“. Haben Polizisten in der Silvesternacht in Köln gezielt nach ethnischen Kriterien bestimmte Ausländergruppen überwacht und damit gegen geltendes Recht verstoßen? Die Republik ist aufgeregt, der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauert öffentlich den Begriff „Nafris“ (für „nordafrikanische Intensivtäter“) in einer Twitterbotschaft seiner Behörde.

In Berlin wiederum versucht man am ersten Arbeitstag des neuen Jahres im Hause von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), für eventuell angewandte Ermittlungsraster der Polizei, wenn diese „nur nach dem Äußeren“ gesucht hätten, die rechtsstaatliche Basis zu erklären. „Diskriminierende Fahndungsmethoden“, bei denen Beamte Kontrollen nur an die äußere Erscheinung von Personen knüpften, ohne dass „weitere verdichtende polizeiliche Erkenntnisse“ dazukämen, „sind aus unserer Sicht rechtswidrig und werden bei der Bundespolizei weder praktiziert noch gelehrt“.

Noch sei nichts klar, noch müssten, wie nach jedem Einsatz bei einem Großereignis, alle Fakten gesammelt werden. Doch man werde auch diesen jüngsten Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Köln daraufhin prüfen, ob „hier möglicherweise rechtswidrig“ vorgegangen worden sei.

"Nafri": Fragen und Antworten Was passierte in der Kölner Silvesternacht? Massenhafte Übergriffe wie vor einem Jahr gab es nicht. Damals hatten enthemmte Männergruppen am Hauptbahnhof Frauen eingekesselt, sexuell angegriffen und beraubt. Viele Beschuldigte waren Nordafrikaner und Flüchtlinge. Als Reaktion schickte die Kölner Polizei ein Jahr später ein riesiges Polizeiaufgebot in den Einsatz, vor allem der Hauptbahnhof wurde überwacht. Am späten Samstagabend trafen dort nach Angaben der Polizei "mehrere Hundert Nordafrikaner" ein. Sie wurden festgehalten, ihre Papiere kontrolliert. Einige seien danach direkt wieder mit dem Zug weggefahren.

Was bedeutet "Nafri"? Das Wort stammt aus dem Sprachgebrauch der Polizei. Eine trennscharfe Definition, was damit genau gemeint ist, gibt es aber nicht. Daher rühren auch in gewisser Weise die Verwirrung und Empörung nach dem Polizei-Tweet. "Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nafri und Neger?" twittert etwa Satiriker Jan Böhmermann an Neujahr. In der Vergangenheit wurde der Begriff von der Kölner Polizei meist verwendet, um "nordafrikanische Intensivtäter" zu beschreiben. Die "sogenannte Nafri-Szene" gehöre zu den Gruppen, die der Polizei Sorgen machten, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies noch im Dezember der Deutschen Presse-Agentur. Die Deutsche Bundespolizeigewerkschaft beschreibt das Wort ebenfalls als "eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter". Rassistisch sei es nicht gemeint. Davon abweichend ist allerdings auch eine Definition im Umlauf, wonach das Wort allein eine ethnische Zugehörigkeit beschreiben soll - also Nordafrikaner, unabhängig von einer möglichen Straffälligkeit. In diese Richtung wird beispielsweise ein Polizeisprecher bei "Spiegel Online" zitiert.

Der Begriff ist also schon länger im Umlauf? Ja. Die Kölner Polizei befasst sich schon seit langer Zeit mit Tätergruppen aus Nordafrika und gebraucht das Wort. In einem internen Schreiben, das vor der Silvesternacht 2015 - die letztlich im Chaos endete - verschickt wurde, heißt es etwa, es habe in den vergangenen Jahren bereits vermehrt Taschendiebstähle gegeben. "Dies dürfte maßgeblich auf die Täterklientel NAFRI zurückzuführen sein, die die günstigen Tatgelegenheitsstrukturen nutzen." In der Stadt gibt es auch ein Hilfsprogramm für straffällig gewordene Jugendliche aus Nordafrika. Die lokalen Medien benutzen den Begriff seit Monaten.

Was sagt die Kölner Polizei zu dem umstrittenen Tweet? Polizeipräsident Mathies spricht von einem "Arbeitsbegriff" innerhalb der Polizei. Eine Häufung an Straftaten von Personen aus dem nordafrikanischen Raum lasse sich nicht bestreiten - dafür müsse man dann intern auch ein Begriff finden. Die Verwendung in dem nächtlichen Tweet bedauert er. "Den Begriff finde ich sehr unglücklich verwendet hier in der Situation", sagte er dem WDR.

Worauf zielt die Kritik an der Polizei im Kern? Hier sind zwei Stränge zu trennen: Die Kritik an der Polizeikontrolle an sich und jene am Begriff "Nafri" und dem Tweet. Sofern man "Nafri" mit Straftäter übersetzt, lässt sich der Tweet als Vorverurteilung begreifen. Er halte ihn auch für in hohem Maße "entmenschlichend", sagt SPD-Politiker Christopher Lauer. Kritik an der Kontrolle nordafrikanisch aussehender Männer kommt von Grünen-Chefin Simone Peter. Es stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, "wenn insgesamt knapp 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt" würden, sagte sie der "Rheinischen Post". Auch auf Twitter wird von "Racial Profiling" gesprochen. Das meint ein gezieltes Vorgehen der Polizei nach ethnischen Gesichtspunkten.

War es notwendig, die jungen Männer festzuhalten? Dazu sagt die Kölner Polizei eindeutig: ja. Sie forderte sogar Verstärkung an, bei seinen ersten Statements in der Nacht wirkte Polizeipräsident Mathies erkennbar angespannt. Glaubt man den Schilderungen der Polizei, ähnelte die Ausgangslage der Situation von vor einem Jahr. Auch damals waren viele Männer nach Köln gereist, enthemmt geriet die Gruppe außer Kontrolle. Das Verhalten der Männer am Wochenende habe ebenfalls darauf schließen lassen, dass mit Straftaten zu rechnen gewesen sei, sagt die Polizei. Durch konsequentes Einschreiten sei genau das verhindert worden.

Ein Ministeriumssprecher wies darauf hin, dass sogenanntes „Racial Profiling“, also Verdächtigung oder Überprüfung von Personen nur wegen ihres Aussehens, „kein offizieller Fahndungsbegriff“ sei. Für viele Männer aus Nordafrika gelte aber, dass diese bei ihrer Anfahrt zur Silvesterfeier nach Köln in Zügen als „hochaggressive“ Gruppen aufgefallen seien und damit ein „hinreichend passgenaues Kriterium“ für eine Gefahrenabwehr durch die Polizei geliefert hätten.

Grünen-Chefin Simone Peter ließ ersten kritischen Äußerungen ausdrückliches Lob für den Polizeieinsatz folgen: „Es war richtig, hier schnell und präventiv zu reagieren und die Sicherheit aller Menschen in Köln zu gewährleisten“, schrieb sie gestern Abend auf ihrer Facebook-Seite. Fast wortgleich hatte zuvor Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Einsatz verteidigt.

Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik 2015 liegen Nichtdeutsche Tatverdächtige aus den Maghreb-Staaten Algerien und Marokko bei Straftaten insgesamt (ohne ausländerrechtliche Verstöße) auf den Plätzen zehn und elf der Nationen mit den meisten Tatverdächtigen in Deutschland. Tunesien folgt auf Platz 24.

Dramatisch angestiegen waren laut der Kriminalstatistik aber vor allem Straftaten gegen das Aufenthalts, das Asylverfahrens- und das Freizügigkeitsgesetz um plus 157,5 Prozent auf 402 741 (2014: 156 396). Für diesen Anstieg sorgten vor allem Delikte der „unerlaubten Einreise“ (154 188 Fälle, 2014: 49 714) sowie „unerlaubter Aufenthalt“ (232 348 Fälle, 2014: 86 026).

Bei den tatverdächtigen Zuwanderern fielen Algerier und Marokkaner in der Statistik 2015 (ohne Verstöße gegen das Ausländerrecht) am häufigsten bei Diebstahl und Betrug sowie bei Schwarzfahren und Körperverletzung auf. Nach einem vertraulichen BKA-Bericht, aus dem zunächst die „Welt“ zitiert hatte, stammte im ersten Quartal 2016 etwa jeder vierte tatverdächtige Zuwanderer in Deutschland aus Marokko, Algerien oder Tunesien (16 858). Insgesamt zählten die Ermittler 2015 von Januar bis März 67 150 tatverdächtige Migranten. (Holger Möhle)