Auch NRW-Beamte bekommen mehr Geld: Ab April 2017

02.03.2017 Düsseldorf. Nach dem Tarifkompromiss für die Angestellten des Landes bekommen auch die Beamten in NRW mehr Geld. 2017 sollen die Bezüge der Staatsdiener in Nordrhein-Westfalen um 2,0 Prozent und 2018 nochmals um 2,35 Prozent steigen, wie Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) am Donnerstag mitteilte. Die Anhebung der Beamtenbesoldung entspreche damit eins zu eins der Tariferhöhung, die gerade für die Angestellten ausgehandelt worden ist. Allerdings kommt drei Monate später erst zum 1. April 2017. Für 2018 steigt auch die Besoldung dagegen schon zu Jahresbeginn im Januar.

Man habe das "faire Ergebnis", das wegen getroffener Vorsorge auch "haushaltstechnisch umsetzbar" sei, innerhalb von nur einer Stunde erzielt, betonte der Minister in Düsseldorf. Im NRW-Etat 2017 werde das Plus für die mehr als 260 000 Beamten, rund 80 000 Tarifbeschäftigten und etwa 198 000 Versorgungsempfänger mit 460 Millionen Euro zu Buche schlagen. Für 2018 sei mit 1,27 Milliarden Euro zu kalkulieren. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sprach von einem guten Ergebnis. Es sorge dafür, dass Beamte und Versorgungsempfänger in Land und Kommunen nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt würden. (dpa)