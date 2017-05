14.05.2017 Unna. NRW-Arbeitsminister Rainer Schmeltzer hat bei der Landtagswahl am Sonntag erneut ein Direktmandat für die SPD geholt. In seinem Wahlkreis in Unna erhielt er nach Angaben des Landeswahlleiters 41,8 Prozent der Erststimmen. Bei der Landtagswahl 2012 war er allerdings noch auf 50,4 Prozent gekommen.