Appell an Minister: Polizeipräsenz auf dem Land erhalten

29.06.2017 Düsseldorf. Die Gewerkschaft der Polizei fordert vom designierten NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) den Erhalt der Polizeipräsenz in den ländlichen Regionen. Wenn Reul nicht in den kommenden Tagen eine Entscheidung treffe, würden in den Kreispolizeibehörden ab September 250 Polizisten weniger zur Verfügung stehen, sagte GdP-Landeschef Arnold Plickert am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Dies sei eine Folge der personellen Aufstockung der Bereitschaftspolizei und der Terrorabwehr. Wenn die geplante Einstellung von 500 Verwaltungsangestellten bei der Polizei um ein Jahr vorgezogen würde, könnte dies ausgeglichen werden. Dafür sei allerdings ein Nachtragshaushalt notwendig. (dpa)