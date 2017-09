Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

05.09.2017 Menden. Auf ein Gebäude der Zeugen Jehovas in Menden im Sauerland ist ein Brandanschlag verübt worden. Am Eingangsberiech wurde zudem unbekanntes Pulver festgestellt.

Auf ein Gebäude der Zeugen Jehovas in der nordrhein-westfälischen Stadt Menden ist ein Brandanschlag verübt worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag mitteilte, wurden an mehreren Stellen außerhalb des Gemeindehauses kleine Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte die Brandstellen schnell löschen, es entstand lediglich geringer Schaden.

Im Eingangsbereich des Gebäudes fiel den Rettungskräften allerdings ein unbekanntes weißes Pulver auf. Daher wurde die Einsatzstelle weiträumig gesperrt und eine Spezialeinheit aus Dortmund alarmiert. Die sogenannte Analytic Task Force baute an der Unfallstelle ein mobiles Labor auf und führte eine Analyse des weißen Pulvers durch. "Die Analyse hat ergeben, dass der Stoff ungefährlich ist", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Menden der Deutschen Presse-Agentur. Worum es sich genau handelte, wollte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.

Nordrhein-Westfalen hatte die Zeugen Jehovas im Februar als letztes Bundesland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Damit ist die Glaubensgemeinschaft den großen Kirchen gleichgestellt. Die umstrittene Religionsgemeinschaft war 2006 in Berlin nach langem Rechtsstreit erstmals von einem Bundesland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt worden. In Deutschland gibt es laut Zeugen Jehovas gut 200 000 Mitglieder. Kritiker monieren, die Gemeinschaft sei eine "autoritäre Sekte" und eine "restriktive Organisation", die blinden Gehorsam erwarte und ihre Mitglieder sozial isoliere. (dpa)