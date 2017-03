Anschlag auf Einkaufszentrum für Samstag angekündigt

Polizei sichert in Essen das Einkaufszentrum Limbecker Platz.

11.03.2017 Essen. In der Terrordrohung war der Samstag als Tag für den Anschlag auf das Essener Einkaufszentrum genannt worden. Das teilte die Polizei mit. Das Zentrum mit rund 200 Geschäften in einem Gebäude werde den ganzen Tag geschlossen bleiben, sagte ein Sprecher der Behörde am Samstag. Alle Geschäfte außerhalb des Zentrums könnten ihren Betrieb weiterführen. Die Informationen über die Terrordrohung kamen nach Polizeiangaben aus Sicherheitskreisen. Neben den polizeilichen Maßnahmen vor Ort läuft die Suche nach dem Urheber der Drohung. "Wir müssen gucken, wer hat möglicherweise hier etwas vorgehabt. Die Ermittlungen laufen im Hintergrund", sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst.