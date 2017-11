Alkoholverbot soll verlängert werden: Weniger Randale

16.11.2017 Duisburg. In Duisburg soll das Alkoholverbot in der Innenstadt verlängert werden. Der Rat werde bei seiner nächsten Sitzung am 27. November über eine Verlängerung bis März entscheiden, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte - die Zeit des Weihnachtsmarkts allerdings ausgenommen. "Wir haben festgestellt, dass deutlich weniger getrunken wird. Insgesamt ist es deutlich ruhiger geworden", sagte Sprecherin Susanne Stölting.

Es gebe weniger Randale, auch wenn sich einige Leute nicht an die Regeln gehalten hätten: Laut Angaben gab es seit Einführung im Mai 28 Verwarngelder, neun Bußgeldverfahren und acht Platzverweise. Der WDR hatte zuvor berichtet. Im März soll die bisherige Testphase ausgewertet sein.

Das Alkoholverbot galt seit dem 16. Mai in der Einkaufsmeile sowie auf einigen Straßen und Plätzen und ist am Donnerstag ausgelaufen. Die Stadt wollte damit die Innenstadt wieder attraktiver machen. Das Verbot soll testweise zunächst für ein halbes Jahr gelten. Ausgenommen sind Gastronomiebetriebe. (dpa)