Aktivisten stören AfD-Infostand in Münster

17.09.2017 Münster. Eine Gruppe von Aktivisten hat am Samstag in Münster einen Infostand der Partei "Alternative für Deutschland" gestört. Mit weißen Overalls und Atemschutzmasken vermummt protestierten rund 20 Menschen gegen die Partei, wie die Polizei Münster am Sonntag mitteilte. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen AfD-Unterstützern und Aktivisten. Zwei Mitarbeiter des Standes setzten gegen die Vermummten Pfefferspray ein. Diese flüchteten daraufhin. Polizisten konnten wenig später zehn Männer und Frauen im Alter zwischen 19 und 57 Jahren stellen. Zwei Unterstützer der AfD sowie ein Aktivist wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Körperverletzungen bei beiden Gruppen sowie auf Verstoß gegen das Vermummungsgebot und Störung des Versammlungsrechts aufseiten der Aktivisten.