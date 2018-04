Afghanistan überstellt "deutschen Taliban" nach Düsseldorf

26.04.2018 Düsseldorf/Karlsruhe. Ein mutmaßlicher deutscher Taliban ist am Düsseldorfer Flughafen angekommen und dort von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. Er sei am Mittwoch nach Deutschland überstellt worden.

Der 36-jährige Deutsch-Pole Thomas K. war im Februar von Spezialkräften im Süden Afghanistans gefasst worden. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof erließ Haftbefehl. Dem Mann droht als mutmaßlicher Terrorist nun ein Strafprozess vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht.

Er war den Ermittlungen zufolge im August 2012 nach Pakistan gereist. Spätestens Anfang 2013 habe er sich den Taliban angeschlossen. Die islamistischen Taliban wollen in Afghanistan die Herrschaft zurückerobern, um dort erneut einen islamistischen Gottesstaat zu errichten. (dpa)