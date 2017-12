AfD wählt Essener Ex-SPD-Politiker Reil in Bundesvorstand

03.12.2017 Hannover. Die AfD hat auf ihrem Bundesparteitag den ehemaligen Essener SPD-Stadtrat Guido Reil in den Bundesvorstand gewählt. Reil schlug bei der Wahl der Beisitzer am Sonntag in Hannover seinen NRW-Parteikollegen Andreas Handt mit rund 55 Prozent der Stimmen aus dem Feld. In seiner Bewerbungsrede präsentierte sich Reil als bodenständiger Typ: "Die Entdämonisierung der AfD, das ist meine Aufgabe", erklärte er und nannte die AfD "sozialpatriotisch". Gegenkandidat Handt hatte zuvor versucht, die Delegierten mit Medienschelte für sich zu gewinnen.