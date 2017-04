AfD-Wahlkampfauftakt mit Vorsitzenden Petry und Meuthen

08.04.2017 Essen. Gleich beide Bundesvorsitzenden der AfD kommen am Samstag nach Essen, um im größten Landesverband für die Rechtspopulisten zu trommeln: Wahlkampfauftakt der NRW-AfD im Essener Norden. Mit "Wir rocken NRW!" ist die Rede von NRW-Spitzenkandidat Marcus Pretzell überschrieben.

Mit bundespolitischer Unterstützung startet die nordrhein-westfälische AfD heute in Essen in die heiße Phase ihres Wahlkampfs. Neben NRW-Spitzenkandidat Marcus Pretzell wollen auch die Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und Frauke Petry, Pretzells Ehefrau, zu AfD-Anhängern sprechen. Der Veranstaltungsort liegt in dem Landtagswahlkreis, in dem der frühere SPD-Politiker Guido Reil für die AfD antritt. Zwei Gruppierungen wollen gegen die Veranstaltung demonstrieren.

Die AfD in Nordrhein-Westfalen lag in Umfragen zuletzt bei etwa zehn Prozent. Ihre Mitgliederzahl in NRW gibt die Partei mit mehr als 4500 an. (dpa)