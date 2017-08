AfD-Veranstaltung: Saal-Betreiber will Erlös spenden

11.08.2017 Düsseldorf. Nachdem sich die AfD für ihren Wahlkampfauftakt in Düsseldorf vor Gericht einen Saal erstritten hat, wollen die Saal-Betreiber den Erlös des Abends für einen Flüchtlingsverein spenden. "Wir werden alle im Zusammenhang mit der AfD-Veranstaltung am Sonntag entstehenden Gewinne an einen Verein zur Flüchtlingshilfe in Düsseldorf spenden", sagte der Betreiber des Henkel-Saals Torsten te Paß. Damit wolle man signalisieren, dass man für ein "vielfältiges, fremdenfreundliches und friedliches Düsseldorf" stehe.

Am Freitagvormittag hatte das Amtsgericht in Düsseldorf eine einstweilige Verfügung zugunsten des örtlichen AfD-Kreisverbands erlassen. Damit kann die Kundgebung mit Spitzenkandidatin Alice Weidel wie geplant an diesem Sonntag stattfinden. (dpa)