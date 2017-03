AfD-Parteitag: Kampagne will an Maritim-Hotels protestieren

14.03.2017 Köln. Eine Bündnis gegen den AfD-Bundesparteitag in Köln ruft für den kommenden Samstag bundesweit zu Protesten vor Häusern der Maritim Hotelkette auf. In etwa zehn Städten seien Aktionen geplant, teilte die Initiative "Köln gegen Rechts" am Dienstag mit - etwa in Köln, Stuttgart und Bremen. In Köln sei ein Demonstrationszug geplant. Adressat sei die Geschäftsleitung der Hotelkette, nicht die Beschäftigten.

Gegen den Bundesparteitag der rechtspopulistischen Partei im Kölner Maritim Hotel am 22. und 23. April gibt es schon seit einiger Zeit Proteste. Bündnisse, Prominente und Karnevalsstars meldeten sich zu Wort. Von anderer Seite gab es nach Angaben des Betriebsrats sogar eine Todesdrohung gegen Mitarbeiter.

Die Maritim Hotelkette hat bereits erklärt, der AfD künftig keine Tagungsräume mehr zur Verfügung stellen zu wollen. Ein Zurücktreten aus dem bereits im Frühjahr 2016 geschlossenen Vertrag für den Kölner Parteitag sei seitens Maritim aber "leider nicht möglich". (dpa)