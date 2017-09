AfD: Innere Sicherheit hat bei Laschet zu wenig Gewicht

14.09.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat nach Ansicht der AfD dem Thema Innere Sicherheit in seiner Regierungserklärung zu wenig Gewicht eingeräumt. Im Wahlkampf habe sich Laschet als "Mister Sicherheit für Deutschland" präsentiert, sagte AfD-Fraktionschef Marcus Pretzell am Donnerstag im Landtag. In seiner 90-minütigen Regierungserklärung habe der Ministerpräsident der Inneren Sicherheit aber nur fünf Minuten gewidmet.

In den CDU-Reihen fehle es an innenpolitischer Kompetenz, warf Pretzell der Union vor. So stünden den 300 angekündigten zusätzlichen Polizeianwärtern 139 Stellen gegenüber, die im Zuge der Regierungsbildung neu geschaffen worden seien. (dpa)