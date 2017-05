AfD-Fraktion: Pretzell an die Spitze gewählt

17.05.2017 Düsseldorf. Wenige Tage nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen hat sich die AfD-Landtagsfraktion konstituiert und NRW-Parteichef Marcus Pretzell zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Das berichtete die AfD am Mittwoch in Düsseldorf. Bei der Landtagswahl hatte die rechtspopulistische Partei am Sonntag 7,4 Prozent der Stimmen erzielt. Sie kann nun mit 16 Abgeordneten erstmals ins NRW-Landesparlament einziehen.

In der Fraktion sind nur zwei Frauen vertreten. Die Spitze ist komplett männlich - mit Andreas Keith als Parlamentarischem Geschäftsführer sowie den stellvertretenden Fraktionschefs Markus Wagner, Helmut Seifen und Alexander Langguth. Die konstituierende Sitzung hatte am Dienstagabend an einem zuvor nicht genannten Ort stattgefunden.

Pretzell, Ehemann der Bundesvorsitzenden Frauke Petry, gilt in seinem Landesverband als umstritten. Er war nur mit knapper Mehrheit von seiner Partei als AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl aufgestellt worden. (dpa)